Tragedia a Calendasco: auto finisce nel fiume Trebbia

I carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Piacenza stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente che è costato la vita a quattro ventenni.

