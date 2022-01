Traffico Roma del 11-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità erallentato nelle principali arterie telefono più duri di carreggiata anche per il forte vento in particolare in via di Grottarossa altezza via Flaminia chiusa la panoramica direzione stadio rallentamenti in via Boccea per alberi caduti anche in via delle Terme di Calende lezione di Porta Capena carreggiata ridotta in Piazza Galeria tra via Latina 10 Licia per lavori di rifacimento del manto stradale in via Grimaldi la strada è chiusa tra via Oderico da e via Marconideviato in Prati per un incidente in Viale delle Milizie altezza Piazza delle Cinque Giornate chiusa la preferenziale tra via Lepanto e via Fornovo stazione in centro dalle 10:30 alle 14 sit-in davanti al Ministero dello Sviluppo Economico in via Molise sit-in ...