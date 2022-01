Tornano a salire i contagi, altro record da inizio pandemia. E l’Oms avverte: gli attuali vaccini vanno aggiornati (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono oltre 220mila, i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero più alto mai registrato da inizio pandemia. In sostanza, un nuovo record. E finito l'effetto weekend e festività natalizie, i tamponi sono tornati abbondantemente sopra il milione. Crescono, purtroppo, anche i morti, che raggiungono numero più alto della quarta ondata, e non si ferma l'aumento della pressione sugli ospedali. In cifre, secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, sono 220.532 i nuovi casi testati positivi al Covid-19 (ieri sono stati 101.762) e i decessi 294 (ieri 227). Dall'inizio dell'epidemia sono stati 7 milioni e 774.863 i cittadini testati positivi nel nostro Paese, con un numero di decessi che ha raggiunto, nel totale, 139.559. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono oltre 220mila, ida Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero più alto mai registrato da. In sostanza, un nuovo. E finito l'effetto weekend e festività natalizie, i tamponi sono tornati abbondantemente sopra il milione. Crescono, purtroppo, anche i morti, che raggiungono numero più alto della quarta ondata, e non si ferma l'aumento della pressione sugli ospedali. In cifre, secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, sono 220.532 i nuovi casi testati positivi al Covid-19 (ieri sono stati 101.762) e i decessi 294 (ieri 227). Dall'dell'epidemia sono stati 7 milioni e 774.863 i cittadini testati positivi nel nostro Paese, con un numero di decessi che ha raggiunto, nel totale, 139.559. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi ...

