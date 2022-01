Sondaggi Euromedia | per il 54 | 6% degli italiani Draghi deve restare premier

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nell’appuntamento con i giornalisti di ieri in cui ha spiegato le ragioni che hanno portato il governo a prendere misure forti per contenere la diffusione di Omicron, Marioha preferito non rispondere a domande che riguardassero il Quirinale. Memore del polverone politico alzatosi dopo le sue parole nella conferenza stampa di fine anno in cui lasciava aperta una porta per una sua eventuale disponibilità affermando di essere un nonno al servizio delle istituzioni, ilquesta volta ha deciso di non esporsi. Per diversi motivi, alcuni leader di partito, tra cui Salvini e Berlusconi, preferirebbero chenon traslocasse da Palazzo Chigi al Quirinale. Una volontà condivisa dalla maggioranzasecondo ipolitici realizzati da ...