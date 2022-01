“Sembra…”. GF Vip, l’ultima uscita di Katia Ricciarelli è su Manuel Bortuzzo: “Non lo guardo più” (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a respirare aria pesante. Le liti e gli scontri dei giorni scorsi hanno lasciato scorie pesanti e lo si deduce dai comportamenti dei vipponi e dalle conseguenti nomination. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione è Katia Ricciarelli: Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nella Casa di Cinecittà e la soprano ha messo in evidenza anche il suo carattere, a tratti assai fumantino. Alcune sue esternazioni, soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico. In molti sul web hanno chiesto la sua squalifica per alcune frasi dirette alle altre coinquiline, ma il Grande Fratello Vip ha optato per un richiamo generale. Addirittura c’ chi sul web ha provato a farsi “giustizia da solo” facendo girare un video-montaggio fatto da un utente in cui, mettendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a respirare aria pesante. Le liti e gli scontri dei giorni scorsi hanno lasciato scorie pesanti e lo si deduce dai comportamenti dei vipponi e dalle conseguenti nomination. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione è: Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nella Casa di Cinecittà e la soprano ha messo in evidenza anche il suo carattere, a tratti assai fumantino. Alcune sue esternazioni, soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico. In molti sul web hanno chiesto la sua squalifica per alcune frasi dirette alle altre coinquiline, ma il Grande Fratello Vip ha optato per un richiamo generale. Addirittura c’ chi sul web ha provato a farsi “giustizia da solo” facendo girare un video-montaggio fatto da un utente in cui, mettendo ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: «Non lo guardo più, sembra diventato cattivo» - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: 'Non lo voglio neanche guardare, sembra diventato ca… - zazoomblog : Gf Vip Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: Non lo guardo più sembra diventato cattivo - #Katia #Ricciarelli… - Baccotvnews : @TommasoRanisi Grazie. Sembra stabile con una leggera salita nel terzo blocco. Nettamente sopra il Gf Vip. - IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli su Manuel Bortuzzo: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, sembra diventato catt… -