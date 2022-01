Sassoli | il ricordo del sindaco di Roma Gualtieri | ' Era un amico | ci lascia un' eredità enorme'

(Di martedì 11 gennaio 2022) IldiRobertoricorda David, scomparso questa notte. ' È una giornata dolorosa, per me è stato innanzitutto un. È stato un grande presidente del Parlamento ...

Advertising

Radio1Rai : La scomparsa di David Sassoli. Tante le reazioni europee e del mondo politico italiano alla sua morte. Ursula von d… - ilpost : Il ricordo del Tg1 per David Sassoli - Avvenire_Nei : Il ricordo. Eravamo tre giornalisti al bar.... caro amico David, mi mancherai - giuliabarza : RT @chedisagio: Il @Tg1Rai, giornale di cui fu vicedirettore e conduttore dell'edizione delle 20, dedica un bel ricordo a David Sassoli. ht… - EugenioCardi : RT @ilpost: Il ricordo del Tg1 per David Sassoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli ricordo

Nel montaggio si vede anche ildi Ursula von der Leyen che in italiano dice: "È un giorno ... commossa, inizia il telegiornale a cui ancheaveva prestato la sua voce.È difficile scrivere di Davidtrattenendo la commozione per una scomparsa improvvisa e dolorosa, che ci priva di un amico ... Voglio aggiungere solo un piccolopersonale che serve a ...(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La scomparsa di David Sassoli ci addolora profondamente e lascia un vuoto difficilmente colmabile nella politica europea. Per preservarne la memoria anche all'interno del Mini ...Il Paradiso delle Signore non va in onda: perché, motivo del cabio di programma di oggi, martedì 11 gennaio 2022. Scopri di più, le info ...