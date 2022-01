Sanremo 2022 | le cinque co-conduttrici

(Di martedì 11 gennaio 2022) In diretta al Tg1 delle 20.00, Amadeus svela chi saranno leco-che lo affiancheranno a, dal 1 al 5 Febbraio prossimi Questa sera, nel corso del Tg1 delle 20.00 condotto da Alessio Zucchini, Amadeus svelerà i nomi dellepresenze femminili che lo affiancheranno, una per ogni sera, alla conduzione di, il settantaduesimo Festival della Canzone Italiana, dal 1 al 5 Febbraio prossimi. Una delle“caselle” dovrebbe già essere occupata da Maria Chiara Giannetta: la presenza dell’attrice foggiana sul palco dell’Ariston è stata data per certa nella giornata di ieri dal quotidiano La Repubblica, vedremo se stasera Amadeus la confermerà. Giannetta, 29 anni, è reduce dal successo della serie tv ...

Advertising

RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove! - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - Agenzia_Ansa : Maria Chiara Giannetta sarà tra le cinque protagoniste di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. L'attrice ha spopolato… - CY_supporting11 : RT @infoitcultura: Can Yaman al Festival di Sanremo 2022? L’attore rompe il silenzio - A_Di_Marino : Sanremo 2022, ecco chi affiancherà Amadeus al Festival: Muti, Cesarini, Foer, Giannetta e Ferilli -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co - conduttrici di(1 - 5 febbraio). I nomi sono stati ufficializzati da Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, in diretta al Tg1. .... questa sera Amadeus - direttore artistico e conduttore della kermesse festivaliera - h a annunciato le cinque co - conduttrice che saranno con lui nelle cinque serate di...Nell'edizione del Tg1 delle sera l'11 gennaio 2022 Amadeus rivela i nomi delle 5 co-conduttrici per Sanremo 2022 ...Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022 (1-5 febbraio). I nomi sono stati ufficializzati questa sera ...