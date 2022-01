Roma, le elezioni suppletive avranno risvolti interessanti: a Pd e 5s va opposta una terza via (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tempo passa veloce e le elezioni si avvicinano, non solo quelle per il prossimo presidente della Repubblica ma anche le suppletive per la Camera dei Deputati nella XV Circoscrizione Lazio 1, Collegio Uninominale, Roma, quartiere Trionfale. Forse pochi ci stanno prestando attenzione, ma in queste ultime elezioni del 16 gennaio ci saranno dei risvolti politici molto interessanti e innovativi: infatti, è utile ricordare che il Collegio lasciato vacante da Roberto Gualtieri, ora sindaco di Roma, vede importantissime novità. Il Pd ha candidato Cecilia D’Elia, ex ds ed ex Sinistra Ecologia Libertà, nel Pd solo dal 2018, molto vicina a Nicola Zingaretti e alla ditta. In tutto questo il Movimento 5 Stelle, dopo aver fatto la solita figuraccia con la mancata candidatura del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tempo passa veloce e lesi avvicinano, non solo quelle per il prossimo presidente della Repubblica ma anche leper la Camera dei Deputati nella XV Circoscrizione Lazio 1, Collegio Uninominale,, quartiere Trionfale. Forse pochi ci stanno prestando attenzione, ma in queste ultimedel 16 gennaio ci saranno deipolitici moltoe innovativi: infatti, è utile ricordare che il Collegio lasciato vacante da Roberto Gualtieri, ora sindaco di, vede importantissime novità. Il Pd ha candidato Cecilia D’Elia, ex ds ed ex Sinistra Ecologia Libertà, nel Pd solo dal 2018, molto vicina a Nicola Zingaretti e alla ditta. In tutto questo il Movimento 5 Stelle, dopo aver fatto la solita figuraccia con la mancata candidatura del ...

