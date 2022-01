Riparte Illimity Academy con il secondo Master in gestione del credito (Di martedì 11 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Illimity Bank S.p.A. lancia la seconda edizione del Master in gestione del credito a cura di Illimity Academy, ideata per creare percorsi di alta formazione economica e finanziaria per i professionisti del futuro, attraverso programmi didattici e training sul campo.Il Master Riparte ad aprile 2022, dopo il successo della prima edizione che ha ricevuto ben 380 candidature e coinvolto 26 studenti, assumendone 22 a fine percorso. Anche quest'anno partner del progetto è il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business che ne cura la direzione scientifica. L'obiettivo è formare gli Asset Manager di nuova generazione secondo il modello operativo di neprix, società del gruppo Illimity nata per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) –Bank S.p.A. lancia la seconda edizione delindela cura di, ideata per creare percorsi di alta formazione economica e finanziaria per i professionisti del futuro, attraverso programmi didattici e training sul campo.Ilad aprile 2022, dopo il successo della prima edizione che ha ricevuto ben 380 candidature e coinvolto 26 studenti, assumendone 22 a fine percorso. Anche quest'anno partner del progetto è il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business che ne cura la direzione scientifica. L'obiettivo è formare gli Asset Manager di nuova generazioneil modello operativo di neprix, società del grupponata per ...

