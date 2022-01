Pomezia | estorsione e usura | arrestato 65enne | tassi del 120% nei confronti di un imprenditore già vittima di usurai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ stato colto con le mani nel sacco, non sapendo che le sue mosse venivano monitorate da tempo dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma E.U.R che, alla fine, su su delega della Procura della Repubblica di Roma – DDA, lo hanno. Lui, un, residente acon precedenti, è stato trasferito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Roma perché gravemente indiziato per i reati died, aggravati dal metodo mafioso.edaggravata dal metodo mafioso La storia sembra non finire mai: laè unpometino, che – a causa di difficoltà economiche con il fisco – ...