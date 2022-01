Letta apre a un possibile presidente di destra, ma che non sia Berlusconi: “Lui è divisivo” (Di martedì 11 gennaio 2022) Enrico Letta, dopo la sortita di Silvio Berlusconi sull’eventuale elezione al Colle di Draghi che farebbe uscire Forza Italia dal governo, torna a chiedere un nome condiviso per il Quirinale. Letta: Berlusconi deve smentire le sue parole, no al muro contro muro Intervistato dalla Stampa, il segretario dem ribadisce l’auspicio di una smentita: «Penso che Berlusconi smentirà quelle parole, sono frasi riportate. Se fossero state effettivamente dette sarebbero molto gravi. Anche la tempistica è profondamente sbagliata. Draghi ha messo molto l’accento su due parole: fiducia e unità. Io insisto su questa seconda parola – unità – per dire una cosa semplice: ci aspettano settimane complicate per le scelte che dobbiamo assumere. Questo non è il momento del muro contro muro, chi scatena il muro contro muro si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Enrico, dopo la sortita di Silviosull’eventuale elezione al Colle di Draghi che farebbe uscire Forza Italia dal governo, torna a chiedere un nome condiviso per il Quirinale.deve smentire le sue parole, no al muro contro muro Intervistato dalla Stampa, il segretario dem ribadisce l’auspicio di una smentita: «Penso chesmentirà quelle parole, sono frasi riportate. Se fossero state effettivamente dette sarebbero molto gravi. Anche la tempistica è profondamente sbagliata. Draghi ha messo molto l’accento su due parole: fiducia e unità. Io insisto su questa seconda parola – unità – per dire una cosa semplice: ci aspettano settimane complicate per le scelte che dobbiamo assumere. Questo non è il momento del muro contro muro, chi scatena il muro contro muro si ...

