Intesa si rafforza in Svizzera,a Reyl il 40% di 1875 Finance (Di martedì 11 gennaio 2022) Reyl & Cie, il gruppo bancario svizzero diversificato controllato dal maggio 2021 da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, ha finalizzato l'acquisizione della quota del 40% di 1875 Finance, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022)& Cie, il gruppo bancario svizzero diversificato controllato dal maggio 2021 da Fideuram -Sanpaolo Private Banking, ha finalizzato l'acquisizione della quota del 40% di, ...

Advertising

ansa_economia : Intesa si rafforza in Svizzera,a Reyl il 40% di 1875 Finance. Con via libera delle autorità vigilanza finalizzata o… - CorriereQ : Intesa si rafforza in Svizzera,a Reyl il 40% di 1875 Finance - fisco24_info : Intesa si rafforza in Svizzera,a Reyl il 40% di 1875 Finance: Con via libera delle autorità vigilanza finalizzata o… -