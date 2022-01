Incidente mortale a Formello, chiuso tratto della Via Cassia Veientana (Di martedì 11 gennaio 2022) Incidente mortale a Formello. Dramma questo pomeriggio, martedì 11 gennaio 2022, sulla Cassia Veintana a nord di Roma. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura ed ha provocato il decesso di una persona. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile. Incidente mortale a Formello, chiuso tratto Cassia Veientana Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 2 bis Via Cassia Veientana in direzione le Rughe. Chiusa temporaneamente la carreggiata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. L’Incidente, dall’esito mortale come visto, si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022). Dramma questo pomeriggio, martedì 11 gennaio 2022, sullaVeintana a nord di Roma. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura ed ha provocato il decesso di una persona. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 2 bis Viain direzione le Rughe. Chiusa temporaneamente la carreggiata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. L’, dall’esitocome visto, si è ...

