Il prof dalla parte dei non vaccinati: "Rifiuterò di fargli lezione in Dad: è discriminatorio" (Di martedì 11 gennaio 2022) "Se i miei studenti non vaccinati contro il Covid saranno costretti a finire in didattica a distanza, mi Rifiuterò di fare lezione rimanendo in aula a discutere della incostituzionalità di questo provvedimento governativo e di cosa fare per contrastarlo. E spero che dagli studenti in presenza, verso quelli in dad, emerga un orientamento solidale". A parlare all'Adnkronos è Saverio Mauro Tassi, professore di storia e filosofia presso il liceo scientifico statale "Albert Einstein" di Milano che nei giorni scorsi - dopo la notizia delle misure previste nel decreto del 5 gennaio per la scuola - ha preso posizione contro la decisione di differenziare la Dad a seconda che gli studenti risultino vaccinati o meno. I ragazzi immunizzati, infatti, potranno rimanere in classe in caso di due positivi mentre i non ...

