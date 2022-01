Giornalisti aggrediti in Camerun, Eto’o si scusa: “Questa non è la nostra vera ospitalità” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Vorrei porgere le nostre più sincere scuse ai nostri fratelli Giornalisti che sono stati aggrediti a Douala. Questa non è l’ospitalità Camerunese. Qui dovreste sentirvi a casa. Con il nostro ministro e tutte le nostre autorità faremo in modo che i nostri fratelli si sentano al sicuro come se fossero ad Algeri. Che Dio vi benedica”. A parlare è Samuel Eto’o, ex Inter e Barcellona nonché presidente della Federcalcio Camerunese. Domenica un gruppo di Giornalisti algerini è stato aggredito a Douala, sede del ritiro della Nazionale guidata da Belmadi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Vorrei porgere le nostre più sincere scuse ai nostri fratelliche sono statia Douala.non è l’ese. Qui dovreste sentirvi a casa. Con il nostro ministro e tutte le nostre autorità faremo in modo che i nostri fratelli si sentano al sicuro come se fossero ad Algeri. Che Dio vi benedica”. A parlare è Samuel, ex Inter e Barcellona nonché presidente della Federcalcioese. Domenica un gruppo dialgerini è stato aggredito a Douala, sede del ritiro della Nazionale guidata da Belmadi. SportFace.

