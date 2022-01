GF Vip | Katia e Soleil infangano di nuovo Miriana? Il discorso su Biagio e Barù nella notte che non va giù ai fan

(Di martedì 11 gennaio 2022) Al GF Vip continua la faida traRicciarelli, Manila eda un lato eTrevisan e le princess dall’altro. Ancora una volta i discorsi delle concorrenti si sono focalizzati sull’ex ragazza di Non è la Rai. Ma cosa avranno mai detto stavolta? LEGGI ANCHE:– GF Vip,difendeRicciarelli: ‘è veramente bella’. IlAl GF Vip,Ricciarelli,e Manila parlano ancora molto male diTrevisan, usando parole non propriamente gentili nei suoi confronti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:Ricciarelli eparlano diTrevisan, ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - infoitcultura : 'Mi hanno detto di fare così'. Bomba al GF Vip, Katia Ricciarelli incastra la produzione su quei fattacci nella cas… - infoitcultura : Gf Vip 6, Lulù Selassié infierisce contro Katia Ricciarelli: “Dovevano sbatterla fuori” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

Prima la ramanzina degli autori per la 'regina cattiva'Ricciarelli e poi il pubblico da casa che per la prima volta non elegge la Sorge come preferita del GF6 . Gli equilibri stanno ...... bensì tra la fazioneRicciarelli e la fazione Lulù Selassie. Insomma tale votazione è stato un chiaro segnale che i fan del Gfhanno voluto lanciare a Signorini, facendo capire come la ...Questa estate un ragazzino non italiano di 15 anni si è tolto la vita perché gli dicevano di tornare al suo paese Tra loro spicca ovviamente in prima linea Lulù Selassié, che si era pesantemente rivol ...La gieffina dunque ha specificato: “Ieri, prima della puntata infatti sono andata molto tranquilla. Katia ha continuato a parlarne con Carmen Russo, rivelando di aver ricevuto indicazioni da qualcuno ...