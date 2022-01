Gazzetta: la Juve proporrà a Dybala un rinnovo su cifre inferiori rispetto a quelle finora trattate (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel pre-partita di Roma-Juventus, l’amministratore delegato della Juventus, Mauro Arrivabene, ha lanciato un monito indiretto (ma nemmeno tanto) a Paulo Dybala. Ha detto: «Il rinnovo di Paulo? Da qui a febbraio ci saranno tante partite. Nel frattempo tutti faremo le nostre valutazioni. Il rinnovo bisogna meritarselo». Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport la Juventus a fine febbraio proporrà a Dybala un nuovo contratto di rinnovo, a cifre inferiori rispetto a quelle sulle quali si è basata finora la trattativa. “Il rinvio è figlio della decisione del club di limare le cifre ipotizzate nei mesi precedenti. Altro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel pre-partita di Roma-ntus, l’amministratore delegato dellantus, Mauro Arrivabene, ha lanciato un monito indiretto (ma nemmeno tanto) a Paulo. Ha detto: «Ildi Paulo? Da qui a febbraio ci saranno tante partite. Nel frattempo tutti faremo le nostre valutazioni. Ilbisogna meritarselo». Secondo quanto scrive ladello Sport lantus a fine febbraioun nuovo contratto di, asulle quali si è basatala trattativa. “Il rinvio è figlio della decisione del club di limare leipotizzate nei mesi precedenti. Altro ...

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? QUI SI RIFÀ LA JUVE Le notizie ?? - Gazzetta_it : Juve: 28 gol in 20 gare, il peggior attacco del millennio - Gazzetta_it : “Il protocollo non funziona, va cambiato. Anche Malagò è arrivato in ritardo”. L’editoriale del direttore Stefano B… - fttjcp16 : @Gazzetta_it Fosse stato della Juve valeva 100 milioni per voi della Scoreggetta dello Sport - napolista : Gazzetta: la #Juve proporrà a #Dybala un rinnovo su cifre inferiori rispetto a quelle finora trattate Club e gioca… -