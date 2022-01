Federica Calemme: “Non sono presissima da Gianmaria, non dico wow” (Di martedì 11 gennaio 2022) Federica Calemme è tornata a frenare sul rapporto con Gianmaria Antinolfi esploso domenica sera con un bacio in sauna. Quel bacio – checché ne dicano le fan dei #GianFede – è sembrato ai più decisamente freddo con l’imprenditore che si è gettato sulla bocca della Calemme come i naufraghi de L’Isola dei Famosi fanno sulle polpette al sugo vinte durante la prova ricompensa. Dal canto suo Federica ha accettato passivamente la lingua in bocca di Antinolfi e poi si è pulita con la mano. Insomma… Oggi, dopo la puntata di ieri sera, Federica Calemme ha raccontato a Giacomo Urtis di aver un flirt fuori ma di non essere sentimentalmente impegnata. “Ci conosciamo da poco, sono entrata da single anche se fuori con lui c’è stata molta passione e sentimento, ma ci ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022)è tornata a frenare sul rapporto conAntinolfi esploso domenica sera con un bacio in sauna. Quel bacio – checché ne dicano le fan dei #GianFede – è sembrato ai più decisamente freddo con l’imprenditore che si è gettato sulla bocca dellacome i naufraghi de L’Isola dei Famosi fanno sulle polpette al sugo vinte durante la prova ricompensa. Dal canto suoha accettato passivamente la lingua in bocca di Antinolfi e poi si è pulita con la mano. Insomma… Oggi, dopo la puntata di ieri sera,ha raccontato a Giacomo Urtis di aver un flirt fuori ma di non essere sentimentalmente impegnata. “Ci conosciamo da poco,entrata da single anche se fuori con lui c’è stata molta passione e sentimento, ma ci ...

