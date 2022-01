David Sassoli muore a 65 anni: l’annuncio, le cause della morte e il cordoglio del web (Di martedì 11 gennaio 2022) Avevamo scritto ieri sera delle condizioni di salute di David Sassoli. In molti esprimevano la propria preoccupazione dopo che era emersa la voce secondo cui l’ex volto del TG1 (nonché europarlamentare) stesse molto male. Ebbene, quest’oggi è arrivata la peggiore delle notizie: a 65 anni David Sassoli ha perso la vita. Secondo quanto riportato, la causa della morte è stata una polmonite aggravata da una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario: è emerso infatti che Sassoli era ricoverato presso il centro di riferimento oncologico di Aviano. Questo l’annuncio del suo portavoce Roberto Cuillo: “Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è spento alle ore ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 gennaio 2022) Avevamo scritto ieri sera delle condizioni di salute di. In molti esprimevano la propria preoccupazione dopo che era emersa la voce secondo cui l’ex volto del TG1 (nonché europarlamentare) stesse molto male. Ebbene, quest’oggi è arrivata la peggiore delle notizie: a 65ha perso la vita. Secondo quanto riportato, la causaè stata una polmonite aggravata da una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario: è emerso infatti cheera ricoverato presso il centro di riferimento oncologico di Aviano. Questodel suo portavoce Roberto Cuillo: “Il Presidente del Parlamento europeosi è spento alle ore ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - VincenzoCelest4 : RT @PaoloGentiloni: David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di… - mulbtan : RT @ferrazza: Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per convinzione e… -