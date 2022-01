Csel | da Conferenza Stato città due misure per ridurre disavanzo Comuni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 26 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sono due leche hanno incassato il via libera dellail 16 dicembre: la prima ripartisce 150 milioni di euro tra 193siciliani perile metterli in condizione di approvare il bilancio di previsione 2021-2023. L'altra ripartisce la stessa somma tra isede di capoluogo didi metropolitana in cui ilè talmente vasto da sforare quota 700 euro pro-capite. Quattro leche corrispondono a questo identikit: Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino. E' quanto emerge da un dossier di Centro studi enti locali per l'Adnkronos, basato sull'elaborazione di dati del ministero dell'Interno e del ...