Ciclismo, il 2022 di Julian Alaphilippe: un marzo italiano, ma l’obiettivo principale è la Liegi (Di martedì 11 gennaio 2022) Julian Alaphilippe è come sempre uno dei uomini più attesi quando si apre una nuova stagione di Ciclismo. Il francese, come riporta cyclingpro.net, ha fissato i suoi obiettivi per il 2022, mettendo in cima alla lista la Liegi-Bastogne-Liegi, aggiungendo poi anche le altre classiche delle Ardenne ed infine conquistare anche qualche tappa al Tour de France, magari provando a vestire nuovamente la maglia gialla. La stagione del campione transalpino prenderà il via come lo scorso anno dal Tour de La Provence (10 febbraio) ed i successivi impegni saranno sempre in terra francese con Faun Ardèche Classic e Drôme Classic. Sarà, invece, un marzo italiano per Alaphilippe, presente il 5 alle Strade Bianche, poi successivamente la Tirreno – ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)è come sempre uno dei uomini più attesi quando si apre una nuova stagione di. Il francese, come riporta cyclingpro.net, ha fissato i suoi obiettivi per il, mettendo in cima alla lista la-Bastogne-, aggiungendo poi anche le altre classiche delle Ardenne ed infine conquistare anche qualche tappa al Tour de France, magari provando a vestire nuovamente la maglia gialla. La stagione del campione transalpino prenderà il via come lo scorso anno dal Tour de La Provence (10 febbraio) ed i successivi impegni saranno sempre in terra francese con Faun Ardèche Classic e Drôme Classic. Sarà, invece, unper, presente il 5 alle Strade Bianche, poi successivamente la Tirreno – ...

