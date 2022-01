Cannavaro dice no: via libera per il ritorno di Pirlo in panchina (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’addio di Paulo Sousa, la Polonia è a caccia del nuovo ct. Contatti con Cannavaro ed un altro allenatore italiano Mentre in Europa si stanno concludendo le prime trattative… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’addio di Paulo Sousa, la Polonia è a caccia del nuovo ct. Contatti coned un altro allenatore italiano Mentre in Europa si stanno concludendo le prime trattative… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

napolista : Gazzetta: Fabio #Cannavaro dice no alla #Polonia, #Pirlo in corsa per il posto da ct Nei giorni scorsi la Federazi… - GabrielBeland11 : @ajjdwnhdjs @InvictosSomos Cannavaro lo dice ?? - MattiaPino8 : Chi dice che ieri non abbiamo vinto per colpa di #Rugani o ha visto un'altra partita, o è prevenuto e in malafede.… - nili987 : @sallycanwaitt A me non è sembrato così. La mia esperienza dice qualcosa di diverso. Ricordo benissimo gente urlare… -