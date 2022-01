Cadavere Trieste: autopsia non risolve mistero cause morte (Di martedì 11 gennaio 2022) Liliana Resinovich è morta per "scompenso cardiaco acuto", non sono stati rilevati "traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso". Lo ha stabilito l'autopsia eseguita questo pomeriggio. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Liliana Resinovich è morta per "scompenso cardiaco acuto", non sono stati rilevati "traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso". Lo ha stabilito l'eseguita questo pomeriggio. Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cadavere trovato a Trieste: è il corpo di Liliana Resinovich. Lo scrive Il Piccolo, l'avrebbe riconosciuta il frate… - MediasetTgcom24 : Cadavere trovato a Trieste, è il corpo di Lilly Resinovich #Trieste - zazoomblog : Cadavere Trieste: autopsia non risolve mistero cause morte - #Cadavere #Trieste: #autopsia #risolve - abollis : RT @Ansa_Fvg: Cadavere Trieste: autopsia non risolve mistero cause morte. Scompenso cardiaco acuto, occorre attendere esami tossicologici #… - infoitinterno : È di Liliana Resinovich il cadavere ritrovato in un parco a Trieste -