Bianca Guaccero | la gonna e lo spacco infinito che fa sognare il pubblico

(Di martedì 11 gennaio 2022)infiamma il web: la nota conduttrice ha lasciato i fan a bocca aperta postando su Ig una foto piuttosto scottante. Vediamola insieme in tutta la sua bellezza.infiamma il web con una foto su Igè sicuramente una delle conduttrici più amate dala casa, la sua carriera è iniziata da giovanissima come attrice nella serie Mudù. Dopo molti anni di gavetta realizza il suo sogno diventando una delle presentatrici di punta della Rai, infatti presenta Detto Fatto, che viene trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma oltre ad essere apprezzata per il suo lavoro da conduttrice è anche una bravissima attrice, ballerina e cantante, pensate che in passato ha preso parte a progetti molto importanti ...

orahounbelnick : @ery_emme @flayawa Smemorati che si sono scordati di vip che conducevano da casa col Covid per esempio Serena Borto… - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio su @RaiDue #DettoFatto segna 536.000 spettatori al 4.3% share @bianca_guaccero @Tv3Blog… - MontiFrancy82 : @DettoFattoRai2 : Tra gli ospiti Chiara Gamberale e Cinzia TH Torrini @bianca_guaccero -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Sport Meteoweek.com

Giovanna Civitillo è apparsa fredda e determinata alle domande che le facevano a "Detto Fatto", Jonathan e Gianpaolo Gambi. La moglie di Amadeus sulla co - conduzione di Sanremo 2022 ...alza la gonna e manda in tilt il web: lo scatto che ha fatto capitolare milioni di fan, e non solo... Per il quarto anno consecutivo,è al timone del fortunatissimo ...Festival di Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta affiancherà Amadeus? Bianca Guaccero incalza Giovanna Civitillo Manca sempre meno all'inizio del Festival ...Bianca Guaccero torna in onda con Detto Fatto: tutorial e ospiti della settimana dal 10 al 14 gennaio Terminate le feste sui palinsesti Rai e Mediaset ...