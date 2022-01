Atp Sydney 2022: nulla da fare per Travaglia, eliminato da Kecmanovic (Di martedì 11 gennaio 2022) eliminato al primo turno dell’Atp 250 di Sydney 2022 Stefano Travaglia, sconfitto in due set da Miomir Kecmanovic. L’azzurro, sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni ma ripescato come lucky loser, non ha potuto nulla contro il numero 78 del mondo, che si è imposto agevolmente per 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Match a senso unico in cui Travaglia ha faticato parecchio al servizio e non ha mai impensierito l’avversario. Al prossimo turno, il serbo sfiderà Aslan Karatsev, prima forza del seeding. Delineati inoltre gli avversari dei due italiani al secondo turno, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese affronterà il qualificato Sebastian Baez, che ha sconfitto in tre set l’australiano O’Connell. Il ligure sfiderà invece Brandon Nakashima, capace ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022)al primo turno dell’Atp 250 diStefano, sconfitto in due set da Miomir. L’azzurro, sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni ma ripescato come lucky loser, non ha potutocontro il numero 78 del mondo, che si è imposto agevolmente per 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Match a senso unico in cuiha faticato parecchio al servizio e non ha mai impensierito l’avversario. Al prossimo turno, il serbo sfiderà Aslan Karatsev, prima forza del seeding. Delineati inoltre gli avversari dei due italiani al secondo turno, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese affronterà il qualificato Sebastian Baez, che ha sconfitto in tre set l’australiano O’Connell. Il ligure sfiderà invece Brandon Nakashima, capace ...

Advertising

sportface2016 : #Atp #Sydney 2022: nulla da fare per #Travaglia, eliminato da #Kecmanovic - livetennisit : ATP 250 Adelaide e Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurri (LIVE) - onlyforyoureye2 : RT @cecchigia60: ATP CUP Australia - Nikoloz #Basilashvili, malore in campo a Sydney il 5 gen.2022 - Il miglior tennista georgiano termina… - marzia26282324 : RT @cecchigia60: ATP CUP Australia - Nikoloz #Basilashvili, malore in campo a Sydney il 5 gen.2022 - Il miglior tennista georgiano termina… - cecchigia60 : ATP CUP Australia - Nikoloz #Basilashvili, malore in campo a Sydney il 5 gen.2022 - Il miglior tennista georgiano… -