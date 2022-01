Amici 2022: cosa è successo all’interno della scuola? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il mese di Dicembre è stato privo di cambiamenti per la scuola più famosa della Televisione, cioè quella di Amici. Nel 2022 ci si appresta a concludere le ultime fasi dello studio per introdursi al serale che si svolgerà a Marzo. Nuovi amori e nuovi ingressi hanno creato dinamiche inattese e ci sono stati alcuni scontri per via delle pulizie che non erano state effettuate come si sarebbe dovuto. Amici 28 Novembre: Simone lascia la scuola Amici 2022: quali sono stati i nuovi ingressi? Le prime due sfidanti che battono i cantanti della scuola il 28 Novembre sono state Aisha e Elena. La prima batte Simone, la seconda batte Andrea. Tommaso cantante alunno della scuola il 5 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il mese di Dicembre è stato privo di cambiamenti per lapiù famosaTelevisione, cioè quella di. Nelci si appresta a concludere le ultime fasi dello studio per introdursi al serale che si svolgerà a Marzo. Nuovi amori e nuovi ingressi hanno creato dinamiche inattese e ci sono stati alcuni scontri per via delle pulizie che non erano state effettuate come si sarebbe dovuto.28 Novembre: Simone lascia la: quali sono stati i nuovi ingressi? Le prime due sfidanti che battono i cantantiil 28 Novembre sono state Aisha e Elena. La prima batte Simone, la seconda batte Andrea. Tommaso cantante alunnoil 5 ...

