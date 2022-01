Amanda Lear operata al cuore a 83 anni: “Me l’hanno riparato” (Di martedì 11 gennaio 2022) A 83 anni Amanda Lear sorride felice alla sua “nuova vita”, come la chiama lei. La poliedrica artista francese si è sottoposta a un’operazione al cuore in una clinica svizzera e dopo l’intervento ha subito rassicurato i fan. “Felice di averlo fatto! Operazione al cuore. Il mio cuore ora è a posto e amerà i miei fan ancora di più… Una nuova vita”, ha scritto a fianco di una foto di lei sorridente nel lettino d’ospedale. Il suo cuore “nuovo” d’ora in poi batterà però solo per i suoi fan. Qualche tempo, ospite a “Verissimo”, aveva infatti confessato di ricevere molte avances ma di non essere interessata: “Ci sono uomini ma anche ragazzi molto giovani che cercano di avvicinarmi. E quando io gli dico di andare con una ragazza della loro età mi rispondono che sono ... Leggi su blog.libero (Di martedì 11 gennaio 2022) A 83sorride felice alla sua “nuova vita”, come la chiama lei. La poliedrica artista francese si è sottoposta a un’operazione alin una clinica svizzera e dopo l’intervento ha subito rassicurato i fan. “Felice di averlo fatto! Operazione al. Il mioora è a posto e amerà i miei fan ancora di più… Una nuova vita”, ha scritto a fianco di una foto di lei sorridente nel lettino d’ospedale. Il suo“nuovo” d’ora in poi batterà però solo per i suoi fan. Qualche tempo, ospite a “Verissimo”, aveva infatti confessato di ricevere molte avances ma di non essere interessata: “Ci sono uomini ma anche ragazzi molto giovani che cercano di avvicinarmi. E quando io gli dico di andare con una ragazza della loro età mi rispondono che sono ...

