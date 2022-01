Alla scoperta del Sagrantino

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 gennaio 2022) È, anche, uno dei borghi più belli d’Italia, ma per gli appassionati Montefalco è soprattutto il centro di una zona di produzione di vini rari e oli pregiati. Ed è, insieme a Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, e Castel Ritaldi, tutti in provincia di Perugia, una delle tappe della “strada del”, un itinerariodi un paesaggio che fa invidiaToscana e di un vitigno antico che solo in tempi relativamente recenti è diventato noto e apprezzato a livello internazionale. «…il luogo è bello, posto sopra un colle molto vago et di bellissima veduta, rachoglie dilicati frutti et grano et vino da vendere», scriveva Cipriano Piccolpasso nel 1565 di Montefalco, noto come “la ringhiera dell’Umbria” perché dal suo Belvedere si vede mezza regione e oltre: le valli del Clitunno, del Topino e del ...