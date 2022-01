WTA Adelaide II 2022, Marketa Vondrousova agli ottavi di finale, eliminate Svitolina e Rogers (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è conclusa quest’oggi una giornata di incontri del WTA di Adelaide II. Sul cemento australiano si è assistito a match interessanti e le sorprese non sono mancate. Il riferimento è alla sconfitta della n.15 del mondo Elina Svitolina. L’ucraina è stata battuta dall’american Madison Keys (n.56 del mondo) per 6-2 6-4. Una prestazione sottotono di Svitolina al cospetto di una versione di Keys convincente. Negli ottavi la statunitense se la vedrà con la vincente del confronto tra Yastremska e Martincova. Ko anche dell’americana Shelby Rogers (n.40 del mondo). L’ucraina Marta Kostyuk (n.50 WTA) si è imposta per 6-3 6-4 in 1 ora e 20 minuti di partita e ha condotto con autorevolezza l’intero incontro. Negli ottavi sfiderà una tra Siniakova e Coco Gauff (testa di serie n.3). Successo invece ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è conclusa quest’oggi una giornata di incontri del WTA diII. Sul cemento australiano si è assistito a match interessanti e le sorprese non sono mancate. Il riferimento è alla sconfitta della n.15 del mondo Elina. L’ucraina è stata battuta dall’american Madison Keys (n.56 del mondo) per 6-2 6-4. Una prestazione sottotono dial cospetto di una versione di Keys convincente. Neglila statunitense se la vedrà con la vincente del confronto tra Yastremska e Martincova. Ko anche dell’americana Shelby(n.40 del mondo). L’ucraina Marta Kostyuk (n.50 WTA) si è imposta per 6-3 6-4 in 1 ora e 20 minuti di partita e ha condotto con autorevolezza l’intero incontro. Neglisfiderà una tra Siniakova e Coco Gauff (testa di serie n.3). Successo invece ...

