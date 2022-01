Variante Omicron, Locatelli: “Meno pericolosa di Delta ma può causare malattia grave” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il messaggio che la Variante Omicron “si connoti dall’incapacità di provocare la malattia grave non è corretto, è Meno pericolosa di Delta ma ha la capacità di indurre la patologia grave e anche fatale”. Lo ha precisato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, nel suo intervento alla conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti Covid adottati dal governo. “Uno studio sudafricano ha registrato 256 persone che hanno perso la vita per la Variante Omicron e la larga maggioranza di esse aveva più di 60 anni di età. Questo fattore – ha sottolineato – continua a incidere”. Inoltre “va sottolineato con chiarezza, dati provenienti dal Regno Unito documentano ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il messaggio che la“si connoti dall’incapacità di provocare lanon è corretto, èdima ha la capacità di indurre la patologiae anche fatale”. Lo ha precisato Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, nel suo intervento alla conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti Covid adottati dal governo. “Uno studio sudafricano ha registrato 256 persone che hanno perso la vita per lae la larga maggioranza di esse aveva più di 60 anni di età. Questo fattore – ha sottolineato – continua a incidere”. Inoltre “va sottolineato con chiarezza, dati provenienti dal Regno Unito documentano ...

