ULTIM’ORA – Assemblea d’urgenza convocata dalla lega | il comunicato ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La, attraverso undel presidente Paolo Dal Pino, ha da poco resosul proprio sito, l’che si terrà il giorno 13 gennaio 2022. Il meeting, che avverrà per via telematica, tratterà diversi temi: Verifica poteri; Comunicazioni Presidente e AD; Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva; Emergenza Covid: delibere in ordine alla gestione della pandemia; Varie ed eventuali. POTREBBE INTERESSARTI: “Può essere l’anti l’Inter!”: avete sentito l’ex allenatore?