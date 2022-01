Torino, rifiuta di indossare la mascherina e prende a pugni un poliziotto (Di lunedì 10 gennaio 2022) rifiuta d'indossare la mascherina e colpisce con pugni al volto un poliziotto che tenta di convincerla. Per questo una 33enne italiana è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022)d'lae colpisce conal volto unche tenta di convincerla. Per questo una 33enne italiana è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ...

Advertising

PaliilaP : RT @il_giuoco: @ncorrasco E che devi dire. In prestito da qualche parte Se non arrivano offerte amen se invece arrivano offerte e lui le r… - il_giuoco : @ncorrasco E che devi dire. In prestito da qualche parte Se non arrivano offerte amen se invece arrivano offerte e… - CalcioOggi : Calciomercato Cagliari, Mazzarri gioisce: rifiuta i bianconeri, colpo in vista - SerieANews - TMWSampdoria : Torino, Baselli rifiuta pista Granada. Cagliari in pressing - bluecornflowerr : erano settimane che giravo ogni tiger di torino perché non trovavo il blocco da disegno che solitamente uso roba ch… -