Tommaso Zorzi svela di aver sentito Francesco Oppini | la rivelazione

Leggi su novella2000

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LadiSono stati mesi di grande successo gli ultimi per. Lo scorso novembre infatti il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha debuttato come conduttore della prima edizione di Drag Race Italia, in onda su Discovery+. Solo pochissime ore fa il programma è andato in onda per la prima L'articolo proviene da Novella 2000.