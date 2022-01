The Elder Scrolls Online: denunce di molestie da una giocatrice (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scrive così una giocatrice, denunciando molestie quotidiane da parte di altri utenti, che al posto di concentrarsi sul gioco preferiscono passare il tempo chiedendo nudi e facendo orridi commenti a sfondo sessuale. La ragazza si è esposta virtualmente nel sub Reddit di The Elder Scrolls Online, sfogando apertamente la sua frustrazione nel dover subire attacchi simili in un momento della giornata in cui una persona vorrebbe solo liberare la mente, prendere il joystick e vivere in un mondo che non è il nostro. Ma la realtà ci raggiunge ovunque. Sono così stanca di ricevere messaggi inquietanti dai giocatori. Non gioco per uscire con voi, per fare sesso virtuale o per mandare mie foto di nudo. Cosa preoccupante di questa denuncia non è solo l’esperienza della giocatrice in sé, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scrive così una, denunciandoquotidiane da parte di altri utenti, che al posto di concentrarsi sul gioco preferiscono passare il tempo chiedendo nudi e facendo orridi commenti a sfondo sessuale. La ragazza si è esposta virtualmente nel sub Reddit di The, sfogando apertamente la sua frustrazione nel dover subire attacchi simili in un momento della giornata in cui una persona vorrebbe solo liberare la mente, prendere il joystick e vivere in un mondo che non è il nostro. Ma la realtà ci raggiunge ovunque. Sono così stanca di ricevere messaggi inquietanti dai giocatori. Non gioco per uscire con voi, per fare sesso virtuale o per mandare mie foto di nudo. Cosa preoccupante di questa denuncia non è solo l’esperienza dellain sé, ma ...

