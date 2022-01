Super green pass e obbligo vaccinale, cosa rischia chi non è in regola (Di lunedì 10 gennaio 2022) obbligo vaccinale e Super green pass, cosa rischia chi non rispetta le nuove misure? Dalla multa al processo penale per chi esce di casa se positivo al covid, ecco a cosa vanno incontro i no vax. Multa per chi non si vaccina È prevista la sanzione amministrativa di 100 euro una tantum per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1° febbraio 2022, non sono in regola con l’obbligo vaccinale ricorda laleggepertutti.it. A sanzionare i no vax sarà l’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali, su scala regionale o provinciale. La sanzione non implica conseguenze penali e, in base a quanto specificato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022)chi non rispetta le nuove misure? Dalla multa al processo penale per chi esce di casa se positivo al covid, ecco avanno incontro i no vax. Multa per chi non si vaccina È prevista la sanzione amministrativa di 100 euro una tantum per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1° febbraio 2022, non sono incon l’ricorda laleggepertutti.it. A sanzionare i no vax sarà l’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali, su scala regionale o provinciale. La sanzione non implica conseguenze penali e, in base a quanto specificato ...

