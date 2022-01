Stasera in tv c’è Non mi lasciare, la nuova fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Guardare nell’oscurità è pericoloso. Si rischia di venirne inghiottiti. E non tornare più in superficie. L’abisso nero è, nella nuova fiction di Rai 1 da Stasera in tv, una rete di pedofili che si nasconde nelle pieghe del web. E ad affacciarvisi è una giovane e intelligente poliziotta. Pronta a tutto pur di portare giustizia. E a scappare dal suo passato. Vittoria Puccini è la protagonista di Non mi lasciare, in onda da Stasera e per i prossimi 4 lunedì, alle 21.20 sul primo canale. Vittoria Puccini è la protagonista di Non mi lasciare, la nuova fiction in 4 puntate di Rai 1. Accanto a lei Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Foto Rai La trama di ... Leggi su amica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Guardare nell’oscurità è pericoloso. Si rischia di venirne inghiottiti. E non tornare più in superficie. L’abisso nero è, nelladi Rai 1 dain tv, una rete di pedofili che si nasconde nelle pieghe del web. E ad affacciarvisi è una giovane e intelligente poliziotta. Pronta a tutto pur di portare giustizia. E a scappare dal suo passato.è la protagonista di Non mi, in onda dae per i prossimi 4 lunedì, alle 21.20 sul primo canale.è la protagonista di Non mi, lain 4 puntate di Rai 1. Accanto a lei Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Foto Rai La trama di ...

Advertising

borghi_claudio : Stasera qui su twitter c'è l'ippodromo dei somari. - borghi_claudio : Ovviamente l'ippodromo dei somari che c'è stasera su twitter nulla ha a che spartire con lo storico palio della bellissima Torrita di Siena. - roberto_lipizzi : @stemolinaradio @virginiaraggi Stasera Barbara D'Urso pronta per la trasmissione. Che schifo di giornalismo che c'è in questo paese... - LoryMice : @VeraPrimavera7 quello ufficiale è per i twitt di fine puntata come venerdì che è uscito #Jerù ma con # gfvip, ma d… - CarpaneseSilva1 : RT @EmpfindsamerS: Stasera pizza (modalità carbonari ON). La pizzeria era una delle più frequentate della zona, ma la signora che ci ha fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera c’è La canzone del giorno, 21 dicembre: “Partenope” di Clementino Recensiamo Musica