Sei astronauti “analoghi” simuleranno una missione su Marte

Dal 10 al 23 aprile 2022, nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti, un gruppo di 6 astronauti cosiddetti "analoghi" - cioé coinvolti in missioni spaziali in ambienti terrestri simili a quelli di altri pianeti - saranno protagonisti della simulazione marziana SMOPS (Space Medicine Operations) promossa e organizzata da Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Si tratta di quattro italiani, gli ingegneri Paolo Guardabasso e Simone Partenostro, l'architetto Vittorio Netti e il Ceo di D-Orbit Luca Rossettini, accompagnati dal ricercatore francese Benjamin Pothier e dal medico canadese Nadia Maarouf, unica donna del gruppo.

Ultime Notizie dalla rete : Sei astronauti Mars Planet annuncia la missione di simulazione marziana SMOPS Un equipaggio di sei astronauti analoghi - quattro italiani, una canadese e un francese - condurrà una serie di attività ed esperimenti, simulando vita e lavoro in condizioni simili a quelle che si ...

Prova superata per il braccio robotico di Tianhe ... la navetta cargo per i tre astronauti presenti sulla stazione, che è attraccata alla porta ... Questa missione durerà sei mesi e testimonierà l'arrivo di Mengtian e Wentian nel corso dell'anno.

Mars Planet annuncia la missione di simulazione marziana SMOPS Borsa Italiana Callisto a bordo di Orion: Artemis I sulla Luna con Alexa e Webex Cisco Callisto è la nuova piattaforma di Lockheed Martin presente a bordo della capsula Orion del programma Artemis: integra Amazon Alexa e Webex di Cisco.

Spazio, le missioni più importanti previste per il 2022 I prossimi 12 mesi sono densi di avvenimenti importanti per l'esplorazione dello spazio: dalle prime missioni sulla Luna, a Tom Cruise sulla Iss e Samantha Cristoforetti comanderà la Stazione spaziale ...

