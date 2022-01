Scuole, Zaia: “Si guardi in faccia realtà, Draghi chieda parere a Cts” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scuole chiuse o in presenza in tempo di variante Omicron? Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, “tra defezioni di insegnanti malati o in quarantena e non vaccinati la situazione è difficoltosa. Draghi si faccia dare un parere dal comitato tecnico scientifico sulle Scuole: lo abbiamo capito tutti che non è colpa dei ragazzi, perché l’infezione cresce e le Scuole erano chiuse, ma è altrettanto vero che l’assembramento che si crea di certo non aiuta. In Veneto questa mattina 800mila persone, nel bene o nel male, saranno confinate per 5 ore in aule e se ci saranno positivi sarà inevitabile che il contagio venga aiutato nella sua diffusione. Siamo tutti per la scuola in presenza, non ci sono posizioni ideologiche, ma bisogna guardare in faccia la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022)chiuse o in presenza in tempo di variante Omicron? Per il governatore del Veneto, Luca, “tra defezioni di insegnanti malati o in quarantena e non vaccinati la situazione è difficoltosa.sidare undal comitato tecnico scientifico sulle: lo abbiamo capito tutti che non è colpa dei ragazzi, perché l’infezione cresce e leerano chiuse, ma è altrettanto vero che l’assembramento che si crea di certo non aiuta. In Veneto questa mattina 800mila persone, nel bene o nel male, saranno confinate per 5 ore in aule e se ci saranno positivi sarà inevitabile che il contagio venga aiutato nella sua diffusione. Siamo tutti per la scuola in presenza, non ci sono posizioni ideologiche, ma bisogna guardare inla ...

