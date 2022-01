Scuola, preside Avogadro (Roma): "domani 35 classi su 48 in ddi, 66 positivi, 10 contatti stretti" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Nessun suono della campanella oggi per gli studenti del liceo scientifico Avogadro, nella Capitale, riuniti on line in assemblea, prevista da tempo. Ma già la dirigente scolastica Katia Tedeschi sa che domani ben "35 classi su 48 saranno in ddi" e che "sono 76 i casi segnalati di positività, 66 positivi e 10 contatti stretti. Sono numeri incredibilmente aumentati rispetto a prima ed equamente distribuiti fra gli anni di frequenza. Forse visto il galoppo dei contagi e la varietà delle nuove regole sarebbe stata utiile qualche settimana di dad generalizzata per tutti. Adesso non so quanto potremo resistere", commenta all'Adnkronos. Sul fronte mascherine ffp2, la situazione all'Avogadro sembra essere più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen. (Adnkronos) - Nessun suono della campanella oggi per gli studenti del liceo scientifico, nella Capitale, riuniti on line in assemblea, prevista da tempo. Ma già la dirigente scolastica Katia Tedeschi sa cheben "35su 48 saranno in ddi" e che "sono 76 i casi segnalati dità, 66e 10. Sono numeri incredibilmente aumentati rispetto a prima ed equamente distribuiti fra gli anni di frequenza. Forse visto il galoppo dei contagi e la varietà delle nuove regole sarebbe stata utiile qualche settimana di dad generalizzata per tutti. Adesso non so quanto potremo resistere", commenta all'Adnkronos. Sul fronte mascherine ffp2, la situazione all'sembra essere più ...

