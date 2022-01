Scuola, Bianchi: “Difficoltà a certificare il rientro in classe dei negativizzati Covid? Prendo nota, rifletteremo anche su questo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Le scuole chiedono ai bambini che hanno avuto il Covid e hanno tampone negativo una certificazione della Asl, ma le Aziende non riescono perché oberate? Prendo nota della sua considerazione, rifletteremo anche su questo”. Così ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi rispondendo a una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa del governo per parlare delle ultime misure anti-Covid. “Per il rientro – specifica – Noi abbiamo dato 92 milioni e 104mila euro a Figliuolo per poter effettuare a titolo gratuito i tamponi a tutta la Scuola secondaria, questo è importante e libera spazio anche per i bambini più piccoli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Le scuole chiedono ai bambini che hanno avuto ile hanno tampone negativo una certificazione della Asl, ma le Aziende non riescono perché oberate?della sua considerazione,su”. Così ministro dell’Istruzione, Patriziorispondendo a una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa del governo per parlare delle ultime misure anti-. “Per il– specifica – Noi abbiamo dato 92 milioni e 104mila euro a Figliuolo per poter effettuare a titolo gratuito i tamponi a tutta lasecondaria,è importante e libera spazioper i bambini più piccoli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, Il Tar ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte… - sole24ore : #Covid, #Draghi: «Problemi dipendono da no vax. La dad produce troppa disuguaglianza #Così il premier in… - Agenzia_Ansa : 'Aveva senso aprire subito la scuola. Non si può giustificare che tutto è aperto e l'unico spazio chiuso è la scuol… - Radio1Rai : Scuola, obbligo vaccinale, super green pass, i temi centrali del premier Draghi nell'odierna conferenza stampa sugl… - zazoomblog : Scuola Bianchi: “Abbiamo a cuore ragazzi scelte stanno pagando” - #Scuola #Bianchi: #“Abbiamo #cuore -