Quirinale: Letta, 'in Direzione dirò, lavoriamo a intesa larga' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Giovedì mattina dirò alla Direzione e ai Gruppi che noi lavoriamo per trovare una intesa su una o un presidente di larga intesa, di condivisione, con un profilo istituzionale condivisibile da una larga maggioranza dei grandi elettori, non divisivo. E' la cosa giusta da fare. Lavoreremo così, non muro contro muro e sì condivisione". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis live. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Giovedì mattinaallae ai Gruppi che noiper trovare unasu una o un presidente di, di condivisione, con un profilo istituzionale condivisibile da unamaggioranza dei grandi elettori, non divisivo. E' la cosa giusta da fare. Lavoreremo così, non muro contro muro e sì condivisione". Lo ha detto Enricoa Metropolis live.

Advertising

EsuleMazzini : #Letta ha da dire la sua.... e chissenefrega???? L'Italia va sempre peggio, occorre #Italexit Quirinale, Berlusco… - zazoomblog : Quirinale: Letta sicuro che Berlusconi smentirà parole riportate sono molto gravi - #Quirinale: #Letta #sicuro… - Giacometta3 : Allora impegnatevi con Renzi e Letta per Draghi al Quirinale, Azione deve dimostrare le proprie capacità politiche… - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'in Direzione dirò, lavoriamo a intesa larga'... - marcodelucact60 : RT @ilgiornale: Oggi l'ex Bce potrebbe ritirarsi dalla corsa al Quirinale. I dubbi del premier espressi in un colloquio con Renzi. Un colpo… -