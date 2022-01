Pallavolo: Lucchetta, 'mascherina in campo? Ben venga se aiuta ma serve uniformità regole' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La mascherina certamente non aiuta a giocare ma ben venga se serve a preservare la salute di chi scende in campo, è una soluzione che a me non spaventa. Se necessaria va bene, però ci deve essere unità di intenti e una uniformità nelle regole che devono trovare l'accordo del ministero e della Federazione". E' quanto afferma Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di Pallavolo italiana e oggi telecronista sportivo, che all'Adnkronos ha commentato la scelta della squadra maschile di Pallavolo Tonno Callipo Vibo Valentia di scendere in campo con la mascherina nella gara contro l'Allianz Milano, iniziativa anti Covid già adottata nella precedente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Lacertamente nona giocare ma bensea preservare la salute di chi scende in, è una soluzione che a me non spaventa. Se necessaria va bene, però ci deve essere unità di intenti e unanelleche devono trovare l'accordo del ministero e della Federazione". E' quanto afferma Andrea, campione del mondo con la nazionale diitaliana e oggi telecronista sportivo, che all'Adnkronos ha commentato la scelta della squadra maschile diTonno Callipo Vibo Valentia di scendere incon lanella gara contro l'Allianz Milano, iniziativa anti Covid già adottata nella precedente ...

