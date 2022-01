Operazione antidroga fra Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia Misure cautelari per 19 indagati (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono impegnati in un’Operazione antidroga nei comuni di Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia. I Militari dell’Arma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, nei confronti di 19 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo Operazione ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono impegnati in un’nei comuni dideldi. I Militari dell’Arma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, nei confronti di 19 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo...

