Omicidio Trieste | ascoltati nuovi testimoni Indagini non ancora concluse

Omicidio di Trieste: in giornata si terrà l'udienza di convalida del fermo di Alì, il 21enne in carcere con un'accusa pesantissima: aver ucciso Robert Trajkovic, 17 anni. Il movente sarebbe la gelosia.

PicusGiovanni : Corpo di liliana donna di trieste trovata morta In sacchi della spazzatura forse strangolata In sacchi della spazz… - Agenzia_Ansa : Omicidio di Trieste, il sostituto procuratore Lucia Baldovin, titolare delle indagini sulla morte di Robert Trajkov… - Ansa_Fvg : Omicidio Trieste: oggi pm chiederà carcere per fermato. Pm titolare indagine formulerà richiesta al Gip #ANSA - infoitinterno : Omicidio Trieste:madre aggressore, Robert come figlio per me - rotaruchristina : RT @romatoday: Robert Trajkovic, strangolato per gelosia a 17 anni: 'Un'imboscata' -