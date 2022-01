Nba, Klay day da sogno: “È stato vicino a vincere un titolo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Due anni e mezzo dopo la Nba riabbraccia Klay Thompson in un Chase Center vestito a festa. 17 punti e giocate da fuoriclasse, Klay is back! 13 Giugno 2019, gara sei delle Nba Finals contro Toronto. Golden State sta per perdere l’occasione di entrare ancor di più nella storia del gioco come la miglior squadra di sempre e per la prima volta l’anello finirà al di fuori del territorio americano. Quella sera però, gli Warriors perderanno molto più di un campionato. Klay Thompson, già in precaria condizioni fisiche, nel tentativo di schiacciare poggia male la gamba sinistra a terra. Il dolore è fortissimo ma da “Warriors” qual è, Klay rimane in campo e fa 2/2 ai liberi ma è evidente che qualcosa non vada e il numero 11 viene accompagnato dai compagni negli spogliatoi. Il day after è tremendo, la diagnosi ancora più. ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022) Due anni e mezzo dopo la Nba riabbracciaThompson in un Chase Center vestito a festa. 17 punti e giocate da fuoriclasse,is back! 13 Giugno 2019, gara sei delle Nba Finals contro Toronto. Golden State sta per perdere l’occasione di entrare ancor di più nella storia del gioco come la miglior squadra di sempre e per la prima volta l’anello finirà al di fuori del territorio americano. Quella sera però, gli Warriors perderanno molto più di un campionato.Thompson, già in precaria condizioni fisiche, nel tentativo di schiacciare poggia male la gamba sinistra a terra. Il dolore è fortissimo ma da “Warriors” qual è,rimane in campo e fa 2/2 ai liberi ma è evidente che qualcosa non vada e il numero 11 viene accompagnato dai compagni negli spogliatoi. Il day after è tremendo, la diagnosi ancora più. ...

