Milano | le ragazze aggredite la notte di Capodanno salgono a 9 | è caccia al branco dei video

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Continua a crescere il numero di persone che, nelladi, è stato vittima di aggressioni in piazza Duomo a. La Procura ha identificato altre quattro giovaniche si aggiungono a quelle coinvolte nei tre episodi, di abusi e molestie pesanti, già conosciuti. Così il bilancio delle vittime sale a nove. Gli inquirenti indagano per violenza sessuale di gruppo insieme alla Squadra mobile. Al vaglio ci sono diversi, prima di tutto le immagini delle telecamere disorveglianza della piazza e dei negozi oltre ad alcuni filmati amatoriali che sono stati registrati dai presenti il 31 dicembre. Come Chiara, autrice delin cui si vedono 30 ragazzi, la maggior parte giovanissimi e stranieri, che si accaniscono ...

È salito invece a nove il numero delle vittime degli abusi da parte un branco di giovani che ha accerchiato in diversi momenti alcune, sottoposte a palpeggiamenti. La Procura di, che ...... ha identificato quattro giovaniin più rispetto a quelle coinvolte nei tre episodi conosciuti in cui lehanno subito abusi e molestie pesanti. La procura di- al quarto piano ... Continua a salire il numero delle vittime delle aggressioni a sfondo sessuale avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Ora sono nove e non più cinque. La Procura di Milano, che inda ...