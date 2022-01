Ligue 1, giornata 20: altro 1-1 del PSG, bene Nizza e Marsiglia (Di lunedì 10 gennaio 2022) altro pareggio del PSG, che nella giornata 20 di Ligue 1 evita la sconfitta a Lione consentendo alle inseguitrici Nizza e Marsiglia di ridurre il distacco, che resta comunque ampio. Il Lens torna alla vittoria battendo un Rennes in difficoltà, Strasburgo e Nantes a due punti dalle posizioni europee della classifica. Tre partite di questo turno sono state rinviate per l’elevato numero di giocatori positivi al covid: Montpellier-Troyes, Lille-Lorient e Angers-Saint Etienne. Vediamo nel dettaglio i risultati delle gare disputate. Ligue 1, giornata 20: Lione-PSG 1-1, Brest-Nizza 0-3, Lens-Rennes 1-0 Quarto pareggio nelle ultime cinque partite per il Paris Saint-Germain, che ancora una volta passa in svantaggio ma riesce ad evitare la sconfitta. Finisce ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 10 gennaio 2022)pareggio del PSG, che nella20 di1 evita la sconfitta a Lione consentendo alle inseguitricidi ridurre il distacco, che resta comunque ampio. Il Lens torna alla vittoria battendo un Rennes in difficoltà, Strasburgo e Nantes a due punti dalle posizioni europee della classifica. Tre partite di questo turno sono state rinviate per l’elevato numero di giocatori positivi al covid: Montpellier-Troyes, Lille-Lorient e Angers-Saint Etienne. Vediamo nel dettaglio i risultati delle gare disputate.1,20: Lione-PSG 1-1, Brest-0-3, Lens-Rennes 1-0 Quarto pareggio nelle ultime cinque partite per il Paris Saint-Germain, che ancora una volta passa in svantaggio ma riesce ad evitare la sconfitta. Finisce ...

