L’Eredità, come mai non va in onda oggi 10 gennaio 2022? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Niente ghigliottina e, in assoluto, niente L’Eredità quest’oggi 10 gennaio 2022. Sorpresa poco gradita per i fan del programma condotto da Flavio Insinna, che comunque si sono trovati a vedere “il meglio” del programma che rappresenta ormai un grande classico del palinsesto di Rai 1. Ma perché L’Eredità non è andata in onda oggi? Si tratta d una conseguenza del cambiamento del palinsesto del pomeriggio di oggi di Rai 1. A partire dalle 18, infatti, è andata in onda una conferenza stampa speciale del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha causato lo slittamento dell’orario d’inizio de L’Eredità. Lo spazio dedicato al quiz condotto da Flavio Insinna s’è visto ridotto di 25 minuti e così la Rai ha dciso di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Niente ghigliottina e, in assoluto, nientequest’10. Sorpresa poco gradita per i fan del programma condotto da Flavio Insinna, che comunque si sono trovati a vedere “il meglio” del programma che rappresenta ormai un grande classico del palinsesto di Rai 1. Ma perchénon è andata in? Si tratta d una conseguenza del cambiamento del palinsesto del pomeriggio didi Rai 1. A partire dalle 18, infatti, è andata inuna conferenza stampa speciale del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha causato lo slittamento dell’orario d’inizio de. Lo spazio dedicato al quiz condotto da Flavio Insinna s’è visto ridotto di 25 minuti e così la Rai ha dciso di ...

Advertising

Fahcma : Casa mia è del 1914.. È stata costruita sul terreno.. È piena di umidità... Questa casa è un eredità... Adesso l'h… - Simo_Florence : Accendo su RaiUno per guardare L'eredità come tutte le sere mentre preparo la cena e mi appare #Draghi a tradimento… - DanielaTartagl7 : @nicossigeno Lo si evince ogni sera a l'Eredita con Flavio Insinna come dato di fatto; frutto di tanti insegnanti c… - Libera_Q : @gasparripdl zozzi come pochi, guardacaso li vai a difendere, devono rispettare le normative europee, via dalle spi… - Alfonso66869916 : @Corriere costretti dal famigerato Renzi pagare il canone RAI in bolletta continuiamo a sorbirsi la pubblicità come… -