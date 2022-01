Juventus, spunta un nome a sorpresa per l’attacco: piace ad Allegri! (Di martedì 11 gennaio 2022) La Juventus ha la necessità di sondare il mercato degli attaccanti. L’infortunio gravissimo accorso a Federico Chiesa spinge la Vecchia Signora a tuffarsi nel mercato. L’assenza di Chiesa è estremamente importante – l’esterno offensivo infatti ha terminato in anticipo la sua stagione – eppure la dirigenza bianconera non vuol sostituirlo con un’altra ala. Piuttosto l’idea è quella di prendere un attaccante duttile, che sappia ricoprire più ruoli. E spunta un nome! Juventus, spunta il nome a sorpresa: Allegri approva! Juventus, Azmoun, Allegri Secondo Gianluca Di Marzio, l‘ultimo nome spuntato è quello di Sardar Azmoun, attaccante iraniano in forza attualmente allo Zenit San Pietroburgo. Il centravanti è stato ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Laha la necessità di sondare il mercato degli attaccanti. L’infortunio gravissimo accorso a Federico Chiesa spinge la Vecchia Signora a tuffarsi nel mercato. L’assenza di Chiesa è estremamente importante – l’esterno offensivo infatti ha terminato in anticipo la sua stagione – eppure la dirigenza bianconera non vuol sostituirlo con un’altra ala. Piuttosto l’idea è quella di prendere un attaccante duttile, che sappia ricoprire più ruoli. Eunil: Allegri approva!, Azmoun, Allegri Secondo Gianluca Di Marzio, l‘ultimoto è quello di Sardar Azmoun, attaccante iraniano in forza attualmente allo Zenit San Pietroburgo. Il centravanti è stato ...

