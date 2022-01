Juventus-Dembélé | cifre pazzesche | ingaggio faraonico per l’attaccante

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’infortunio di Chiesa obbliga laad andare sul mercato per un esterno offensivo; i bianconeri sono pronti a chiudere per. Getty ImagesLa bellissima vittoria contro la Roma, in rimonta dopo essere stati in svantaggio per tre a uno, è stata macchiata dall’infortunio di Federico Chiesa. I timori, subito dopo il problema accusato durante il primo tempo, sono stati confermati dagli accertamenti a cui l’esterno si è sottoposto nella mattinata di oggi; per il classe 1997 lesione del crociato anteriore e stagione finita. Una pessima notizia non solo per la(Allegri perde uno dei giocatori più importanti nella rosa bianconera) ma anche per la nazionale che dovrà fare a meno delnegli spareggi di marzo, decisivi per la qualificazione al mondiale in Qatar. Arrivabene litiga con un top player ...